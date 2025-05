ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି। ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏହି ଅଭିଯାନର ନାମ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

Nuclear-armed India has attacked nuclear-armed Pakistan, 14 days after a terrorist incident in the disputed territory of Kashmir (which Indian pins on Pakistan, without any clear proof or evidence).



Multiple targets have been hit in Pakistani-administered Kashmir and the south… https://t.co/hG6T1Ztisk pic.twitter.com/6uFCT0sNoh — Wajahat S. Khan (@WajSKhan) May 6, 2025

କୁହାଯାଇଛି, ଅପରେସନ ରାତି ୧:୦୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ୧:୩୦ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ୨୫ ମିନିଟରେ ୨୧ଟି ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏବେ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ର ୪ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପିଓକେରେ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ମାସୁଦ ଅଜହରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ମାସୁଦ ଅଜହରର ଘର ଉପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

Operation Sindoor launched.

India didn’t hit Pakistan’s army- just the terror nests they’ve been feeding. 9 strikes. Surgical. Controlled. A message carved in fire: You murder our citizens, we erase your camps. Keep playing proxy games, pay in blood. pic.twitter.com/KxW2xKGxsk — Mariam Solaimankhil (@Mariamistan) May 6, 2025

ମାସୁଦ ଅଜହର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ, ମୋ ପରିବାରର ୧୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ‌‌ତେବେ କେତେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାସୁଦ ପରିବାରର ୧୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

