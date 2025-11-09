କୋଲକାତା:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗଲିରେ ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଶୁକ୍ରବାର ତାରକେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଘଟିଥିଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ଶିଶୁଟିର ପରିବାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ଦାଏର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଭିଯୋଗରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଶିଶୁଟି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଶାରି ଭିତରୁ ଅପହରଣ ଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:RSS Song At Vande Bharat Event: ରେଳବାଇକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆରଏସଏସ: କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନାଳରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲେ
ଭୋର ସମୟରେ ଶିଶୁଟି ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅପରାହ୍ନରେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଏକ ନାଳ ନିକଟରେ ତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ।
ଶିଶୁକୁ ତୁରନ୍ତ ତାରକେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା।
ପରିବାର ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟିର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ନଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ପୁଲିସ ଶିଶୁଟିକୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୁଣି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଲିସ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବହେଳା କରିଥିବର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଫଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ତାରକେଶ୍ୱରରେ ଏକ ୪ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛି। ପରିବାର ଲୋକ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହେଲା ନାହିଁ! ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନନଗରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ତାରକେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଅପରାଧକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି।
ଏହା ହେଉଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା। ଏକ ଶିଶୁର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଲିସ ସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ନକଲି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଛବିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ନା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଚାଟୁକାର? ଲାଗୁଛି ଯେ, ତାରକେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଆଇନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶପଥ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଆପଣ ଜଣେ ବିଫଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Irregularities in Hajipur Strong Room: ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ର ସିସିଟିଭି ବନ୍ଦ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପିକଅପ୍ ପ୍ରବେଶ: ଆରଜେଡି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ
ତାରକେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ରାମେନ୍ଦୁ ସିଂହ ରାୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ରେଳବାଇ ପୁଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବିଫଳତା ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (POCSO) ଅଧୀନରେ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।