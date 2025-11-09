ପାଟନା: ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଆରଜେଡିର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରାମକ ଏବଂ ତଥ୍ୟହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ହାଜିପୁରରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତା'ପରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଉଛି।
ଆରଜେଡିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୁମ୍ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ ନିକଟରେ। ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା।
ଜବାବ ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ
ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାହାନାର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଫିଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଟୋ-ଟାଇମଆଉଟ୍ ଯୋଗୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୁଣି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ରେ ସ୍ଥାପିତ ମାହାନାର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥିଲା।
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କହିଛନ୍ତି, ହାଜିପୁରର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା ଅଭିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବିଛଣା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ୧୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ହାଜିପୁର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ ଏକ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी-बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहाँ घुसती है और निकलती है। @ECISVEEP जवाब दें। l— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 7, 2025
देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के… pic.twitter.com/y5hrck8GqZ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୪୫,୩୪୧ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬୫.୦୮ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମତଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ୨୦୨୦ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (୫୭.୨୯ ପ୍ରତିଶତ) ତୁଳନାରେ ୭.୭୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଏବଂ ଏହା ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ (୫୬.୨୮ ପ୍ରତିଶତ) ତୁଳନାରେ ୮.୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।
