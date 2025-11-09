ୱାଶିଂଟନ:ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ୪୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାହାଜ ଏବଂ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବିମାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ନିକଟରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରର ଅବଶେଷ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା POW/MIA ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (DPAA) ଏହି ନିଖୋଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରିବେଶଗତ ଇ-ଡିଏନଏ(e-DNA) ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ନିଖୋଜ ସୈନିକଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଇ ପାରିବ

ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଏବଂ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଡିଏନଏ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା  ମାନବ ଅବଶେଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଇ ପାରିବ।ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଯାହାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

ତେବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ପ୍ରାୟତଃ, ଅବଶେଷଗୁଡିକ ପ୍ରବାଳ ରୀଫରେ ବିସ୍ତାରିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଖନନକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ e-DNA କୁ 'ଜୈବିକ ସ୍କାଉଟ୍' ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ବୋଲି DPAA ର ନବସୃଜନ ମୁଖ୍ୟ ଜେସି ଷ୍ଟିଫେନ କହିଛନ୍ତି।

ବିମାନ ଭଗ୍ନାବଶେଷର ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ ସାଇପାନର ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ପୋତିଯାଇଥିବା ଏକ ବିମାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା । ଗ୍ରୁମନ୍ ଟିବିଏଫ୍ ଆଭେଞ୍ଜର ନାମକ ଏହି ବିମାନଟି ୧୯୪୪ ମସିହାରେ ସାଇପାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବଶେଷ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଏବଂ ପଚପଚ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ।

ଉଡ୍ସ ହୋଲ୍ ଓସିଆନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍‌ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ କିର୍ଷ୍ଟିନ୍ ମେୟର-କାଇସର ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶନର ଅଂଶ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଅବଶେଷ ଖନନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଣି କିମ୍ବା କାଚରେ ରହିଯାଇଥିବା ଡିଏନଏ ଆମକୁ କହିପାରିବ ଯେ, ସେଠାରେ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ  କେବେ ଥିଲା କି ନାହିଁ।

ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ କରିବା ସହିତ  ସାମୁଦ୍ରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବିଷ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଇତିହାସର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ e-DNA ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୈବିକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ