ମସ୍କୋ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଷିଆ ଏକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରୁଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେଇ ଲାଭରୋଭ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଲାଭରୋଭ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୱାଶିଂଟନ ପକ୍ଷରୁ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଦୁଇ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି।

ପୁଟିନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ

ଆମେରିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣର ଜବାବରେ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

୧୯୯୧ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରଠାରୁ ରୁଷିଆ କୌଣସି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିନାହିଁ। ଆମେରିକା ସହିତ ମିଶି, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ବଜାୟ ରଖିଛି।

ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ରୁଷିଆ

ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ‌ୋନଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ରୁଷିଆ  ଆମେରିକାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ରୁଷିଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ରୁଷିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ମାରିଆ ଜାଖାରୋଭା  ମସ୍କୋରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ଏହି ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା-ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା

ଲାଭରୋଭ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମସ୍କୋ ଆମେରିକାଠାରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇନାହିଁ। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ  ଖରାପ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଶିଖର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମସ୍କୋ ଉପରେ ନୂତନ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି।

