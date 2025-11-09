ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ରବିବାର (୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫) ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। ୨୦ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୨ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ରେ ମତଦାନ ହେବ। ୧୨୨ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୧ଟି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ, ୧୯ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ ୨ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ।
ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶେଷ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟର ବିହାର ସଂଯୋଜକ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ମୁଖ୍ୟ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ନିଜ ନିଜ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରାଲି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:e-DNA Technology: ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ୪୦ ହଜାର ସୈନିକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଇ-ଡିଏନଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କରିବ ଚିହ୍ନଟ
୧,୩୦୨ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ୩.୭୦ କୋଟି ଭୋଟର
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୧,୩୦୨ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୧,୧୬୫ ପୁରୁଷ, ୧୩୬ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ତୃତୀୟ-ଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ମୋଟ ୩୭,୦୧୩,୫୫୬ ଭୋଟର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଏହି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୯,୫୪୪,୦୪୧ ପୁରୁଷ, ୧୭,୪୬୮,୫୭୨ ମହିଳା ଏବଂ ୯୪୩ ତୃତୀୟ-ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ହାରାହାରି ୮୧୫ ଜଣ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ୧୨୨ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଭୋଟଦାତାଙ୍କ ମତଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ମଖଦୁମପୁର। ଏହାର ଭୋଟଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୪୭,୫୭୪। ସେହିପରି ସବୁଠାରୁ ବଡ ହେଉଛି ହିସୁଆ। ଯାହାର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ୩୬୭,୬୬୭।
ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କିଛି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଯାଉଛି। ତିନୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ୨୨ ଜଣ ଲେକାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି।ସେସବୁ ହେଉଛି କୈମୁରର ଚୈନପୁର, ରୋହତାସର ସାସାରାମ ଏବଂ ଗୟାର ଗୟା ସିଟି। ଏହା ସହିତ ଛଅଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ କମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୫ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଛଅଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣର ଲୌରିଆ ଏବଂ ଚାନପାଟିଆ, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣର ରକ୍ସୌଲ ଏବଂ ସୁଗୌଲି, ସୁପୌଲର ତ୍ରିବେଣୀଗଞ୍ଜ; ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର ବନମାନଖି ରହିଛି।
ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବିହାରର ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୪୫,୩୯୯ ବୁଥ୍ରେ ମତଦାନ ହେବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୫,୩୨୬ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୪୦,୦୭୩ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ୪୫,୩୯୯ ବୁଥ ମଧ୍ୟରେ ୪୫,୩୮୮ ସାଧାରଣ ବୁଥ୍ ଏବଂ ୧୧ଟି ସହାୟକ ବୁଥ୍ ରହିଛି।
ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର
• ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୫୯୫ ବୁଥ୍।
• ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୯୧ ବୁଥ୍।
• ୩୧୬ଟି ମଡେଲ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର।
ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ରେ ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Nuclear Test: ଆମେରିକା ପରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା ରୁଷିଆ