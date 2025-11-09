ଥିରୁଭାନନ୍ତପୁରମ୍: କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆରଏସଏସର "ଗଣ ଗୀତ" ଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୟନ ଏହାକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନିରପେକ୍ଷତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।
ପିନାରାଇ ବିଜୟନ କହିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆରଏସଏସ ଗୀତ ଗାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ଗୀତଟି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଘୃଣା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Irregularities in Hajipur Strong Room: ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ର ସିସିଟିଭି ବନ୍ଦ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପିକଅପ୍ ପ୍ରବେଶ: ଆରଜେଡି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ସିଏମ୍ ବିଜୟନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 'କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଜନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କାମ କରୁଛି। ବିଜୟନ କହିଛନ୍ତି, ସଂଘ ପରିବାର ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ରେଳବାଇକୁ ମଧ୍ୟ 'ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର' ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ ଏହି ଗୀତକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ଦେଶଭକ୍ତି ଗୀତ' ଭାବରେ ସେୟାର କରିଛି, ଯାହା 'ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ବୋଲି ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜନ୍ ବ୍ରିଟାସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜନ୍ ବ୍ରିଟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆରଏସଏସ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସେବାର ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଆରଏସଏସ ଗୀତ ସାମିଲ ହେବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ରେଳବାଇ ଏକ ନୂତନ ନିମ୍ନସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଏବେ ନୂତନ ସେବାର ଘୋଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଠିଆହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ବିଜୟନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ RSSକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ
ଗତ ମାସରେ, ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍ RSSକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଜାୟୋନିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଥିଲେ, ଉଭୟ "ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ RSSର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲେ, RSS ନାମରେ ଡାକଟିକଟ ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ଅପମାନ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bihar Elections 2025 : ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ୨୦ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୨ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ, ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ଭୋଟ୍