ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଶୀ ମାର୍ଲେନା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋର କରୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ କାଲକାଜୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଅତିଶୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ରାଜନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅତିଶୀ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରକାଶ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୫ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବିନା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 'କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ରାଜନୀତି' ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏବଂ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦାନ କରି ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।

Over the past 5 years, you've stood by me as an MLA, a minister, and now as the Chief Minister of Delhi. None of this would have been possible without your blessings and support.



