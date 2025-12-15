Mohali Firing : ପଞ୍ଜାବର ମୋହାଲିର ସୋହନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋହନାରେ ଏକ କବାଡି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହେବାରୁ ଜଣେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ସେକ୍ଟର ୭୯ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳିଚାଳନା ଫଳରେ ଜଣେ କବାଡି ଖେଳାଳି ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ଖେଳାଳି କନୱର ଦିଗବିଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Masood Azhar : ଭାରତୀୟ ଜେଲରେ ଖାଇଥିବା ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ କଥା ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛି ମାସୁଦ ଆଝାର
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଛଅଟି ଗୁଳି ଚାଳନା
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆତସବାଜି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଛଅଟି ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : MGNREGA : ଗାନ୍ଧି ଓ ରାମରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ : ଶଶୀ ଥରୁର
କବାଡି ଖେଳାଳି କନୱର ଦିଗବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ବେଦୱାନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଚାରି ଦିନିଆ କବାଡି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏହି ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା । ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ କବାଡି ଖେଳାଳି କନୱର ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ, ଯିଏକି ରାଣା ବାଲାଚୌରିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।