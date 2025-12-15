MGNREGA : କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ନୂତନ "G-RAM-G" ବିଲ୍ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋଦୀ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (MGNREGA)କୁ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବିଲ୍ କୁ "ବିକଶିତ ଭାରତ - ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ)" (ବିକଶିତ ଭାରତ - ଜୀ ରାମ ଜୀ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବିଲର କପି ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Masood Azhar : ଭାରତୀୟ ଜେଲରେ ଖାଇଥିବା ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ କଥା ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛି ମାସୁଦ ଆଝାର
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅପମାନ ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଉନାହିଁ ବରଂ ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରୁଛି। "ରାମ" କିମ୍ବା "ରାମ ରାଜ୍ୟ" କଥା ଆସିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଥରୁର "ରାମ ରାଜ୍ୟ"କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : VI Recharge Plan: ଏମିତି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ: ଫୋନ ହଜିଗଲେ କମ୍ପାନୀ ଦେବ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ
ଶଶି ଥରୁର କହିଥିଲେ, "'ରାମ' ଶବ୍ଦକୁ ଏଡାଇବା ଗାନ୍ଧୀବାଦ ନୁହେଁ।" ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ, "ରାମ ରାଜ୍ୟ" ଏବଂ "ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ" କେବେ ବି ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥିଲା। ଥରୁର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ G-RAM-G ବିଲରେ MNREGA ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜର ଧାରଣା ଏବଂ ରାମରାଜ୍ୟର ଆଦର୍ଶ କେବେବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଚେତନାର ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ।"