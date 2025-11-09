Earthquake : ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ଜାପାନ (Japan)ରେ ୬.୭ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଜାପାନରେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଇୱାଟେ ପ୍ରିଫେକ୍ଚରର ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : ISIS Terrorist: ଡାକ୍ତର ସାଜିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଭାରତରେ ରାସାୟନିକ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସତର୍କ କରିଥିଲା ଯେ ୧ ମିଟର (୩ ଫୁଟ) ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରେ ଏହି ଚେତାବନୀ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ଜାପାନର ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଏନଏଚକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, କାରଣ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରେ। NHK ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛି ପୁଣି ଥରେ ଭୂକମ୍ପ ଆସିପାରେ ।
ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ
NHK ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇୱାଟେ ପ୍ରଦେଶର ଓଫୁନାଟୋ ସହର ଏବଂ ଓମିନାଟୋ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର (୪ ଇଞ୍ଚ) ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ଅପରେଟର ଜେଆର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Daughter-in-Law Burns Mother-in-Law Alive: ଏମିତି ବୋହୂ: ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳରେ ଫସାଇ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଲେ