ISIS Terrorist: ଗୁଜୁରାଟ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ଦଳ (ATS) ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଯାହା ସାରା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି। ଚୀନରୁ MBBS କରିଥିବା ଏବଂ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖୋରାସନ ପ୍ରଦେଶ (ISKP) ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ଡକ୍ଟର ଅହମ୍ମଦ ମୋହିଉଦ୍ଦିନ ସୟଦ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଷାକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିନାଶ ଘଟାଇବା।
ଗୁଜରାଟ ATS କହିଛି ଯେ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ମହମ୍ମଦ ସୁହେଲ ଏବଂ ଆଜାଦ ସୈଫିଙ୍କ ଉପରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଅହମ୍ମଦକୁ ଆଦାଲାଜ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଏକ କାରରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ତରଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରିସିନ୍ ନାମକ ଏକ ବିପଦଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାୟନାଇଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଷାକ୍ତ ରସାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେମାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ଡାକ୍ତରରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ
ଏଟିଏସ ଡିଆଇଜି ସୁନୀଲ ଜୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଅହମ୍ମଦ ମୋହିଉଦ୍ଦିନ ଚୀନରୁ MBBS ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ ଅନଲାଇନରେ ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅହମ୍ମଦ ବିଦେଶରେ ଥିବା ISKP ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ରାସାୟନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ।
