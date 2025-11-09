ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ:ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ହେବା ଅର୍ଥ ଭାରତ ମାତାର ବଂଶଧର ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ବବାନ ହେବା। ଭାରତରେ କେହି ଅଣହିନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବଂଶଧର ଏବଂ ଦେଶର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ।
ସେ କହିଥିଲେ, ଆରଏସଏସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କରିବା। ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ୧.୪୨ ବିଲିୟନ ହିନ୍ଦୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଆମେ କାହାରି ବିରୋଧରେ ନାହୁଁ। ଆରଏସଏସର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ନୁହେଁ। ଆରଏସଏସର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍।
"ସଂଘ ଯାତ୍ରାର ୧୦୦ ବର୍ଷ: ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ" ଶୀର୍ଷକ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଭାଗବତ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆରଏସଏସର ମହାସଚିବ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସାବଲେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ,ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ସଂଘ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବବାନ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମକୁ ଜାତୀୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଜାତି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକମତ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଏକ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଭାରତର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ଆମେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତାହା ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ।
ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବଂଶଧର
ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି "ଅଣହିନ୍ଦୁ" ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବଂଶଧର। ସେମାନେ ହୁଏତ ଏହା ଜାଣି ନଥିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ।
ଜାଣିଶୁଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ, ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଅଣହିନ୍ଦୁ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବବାନ ହେବା।
ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସର୍ବଦା ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହିମାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଗତି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଆରଏସଏସ ପାଇଁ ପଥ ସହଜ ନଥିଲା। ସଂଗଠନ ପ୍ରାୟ ୬୦-୭୦ ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ସଂଘ ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରି ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହାସଲ କରିଛୁ।