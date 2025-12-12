ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଶୁକ୍ରବାର (୧୨ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ୧୧,୭୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, ସେହିପରି କୋପ୍ରା ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ୧୧,୭୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କୋଇଲା କିମ୍ବା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟତଃ, କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Education: ତିନୋଟି ଗୃହରେ ପଢ଼ନ୍ତି ନଅଟି ଶ୍ରେଣୀର ୩୩ ଜଣ ପିଲା
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ। ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନଗଣନାର ଡିଜିଟାଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ତାଲିକା ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ଜନଗଣନା ହେବ।" କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହି ଆବେଦନ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Death Report will be coming soon: ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ
ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଲ୍ ୨୦୨୫
ସେହିପରି କ୍ୟାବିନେଟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ( ଶାନ୍ତି ବିଲ୍ )କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ବିଲ୍ ( (Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେଇ କମ୍ପାନିମାନଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତି ମିଳିବ ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମିଲ୍ ହୋଇଥିବା କୋପ୍ରା (ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ) ପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ୧୨,୦୨୭ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଲ କୋପ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ୧୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP)କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ NAFED ଏବଂ NCCF ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ହେବେ।"