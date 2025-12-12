ଗୌହାଟି: ଗାୟକ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆସାମ ସିଆଇଡିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ଏସ୍ଆଇଟି ଶୁକ୍ରବାର ଗୌହାଟି ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଆସାମ ନିବାସୀ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପରେ, ଆସାମ ସିଆଇଡି କୋର୍ଟରେ ତିନୋଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୬୧ (ଅପରାଧୀକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର), ୧୦୫ (ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା) ଏବଂ ୧୦୬ (ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇବା) ଅନୁଯାୟୀ ଆସାମ ସିଆଇଡିରେ ଏଫଆଇଆର ନମ୍ବର ୧୮/୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବିଏନଏସର ଧାରା ୧୦୩ ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ୩୫୦୦ ପୃଷ୍ଠାର ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
ସିଙ୍ଗାପୁର ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ଶ୍ୟାମକାନୁ ମହାନ୍ତ, ଜୁବୀନର ପରିଚାଳକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶର୍ମା, ସହ-ଗାୟିକା ଅମୃତପ୍ରଭା ମହାନ୍ତ, ଜୁବୀନର ବ୍ୟାଣ୍ଡମେଟ୍ ଶେଖର ଜ୍ୟୋତି ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ (ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ), ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦିପନ ଗର୍ଗ ଏବଂ ଜୁବୀନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପରେଶ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ନନ୍ଦେଶ୍ୱର ବୋରାଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ ମାସ ମାସ ଧରି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଆସାମ ବିଧାନସଭାର ସଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆସାମ ଏସ୍ଆଇଟି ଏକ ଠୋସ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
ଜୁବିନଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାୟକଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଲିଲ୍ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବ।
