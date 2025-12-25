Putin: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ୨୦୦୧ରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଏବେ ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇରହିଛି । ୨୦୦୧ରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲୁ. ବୁଶଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତିଲିପି ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲୁ. ବୁଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ୧୬ ଜୁନ୍ ୨୦୦୧ରେ ସ୍ଲୋଭେନିଆରେ ହୋଇଥିଲା। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପୁଟିନ ବୁଶଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଅଛି। ଏହା ଏକ ପରମାଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହା ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ। ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତଥାପି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗୁପ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି।
ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଓଭାଲ୍ ଅଫିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୁଶ୍ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ବୁଶ୍ ଏବଂ ପୁଟିନ୍ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୁଶ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ।