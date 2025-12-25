ବେଜିଂ : ଭାରତ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ଚୀନ କହିଛି । ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଲିନ୍ ଜିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦ କେବଳ ଏକ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବିଷୟ ଓ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଲିନ୍ ଜିଆନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଭାରତ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖେ।
ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୀନ୍ ଭାରତ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆମେରିକା-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୀନ୍ ଭାରତ ସହିତ ଦୋହରା ମାନଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ପେଣ୍ଟାଗନ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୩୬ଟି J-10C ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଯୋଗାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ରହିଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା।