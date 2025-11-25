ନ୍ୟୁୟର୍କ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହିଂସା ଆଉ କେବଳ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ,ଏହା ଏକ ଆତଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆତଙ୍କ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ନିଜ ଘର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତିସଂଘର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 

ଗତ ବର୍ଷ, ପ୍ରତି ୧୦ ମିନିଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଦି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେବା ଘଟଣା ବଢୁଛି।

ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରକାଶିତ UNODC ଏବଂ UN Women ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନାରୀ ହତ୍ୟାର ବିପଦ କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ ବରଂ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେଉଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିବାରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ।

ମହିଳାମାନେ ଘରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସାଥୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୧୩୭ ଜଣ ମହିଳା କିମ୍ବା ପ୍ରତି ୧୦ ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ତ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ, ୬୦% ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରେମିକ, ପିତା, ଭାଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା,। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ହତ୍ୟାର କେବଳ ୧୧% ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଫ୍ରିକା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ

କୌଣସି ମହାଦେଶ ନାରୀ ହତ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତଥାପି ୨୦୨୪ମସିହାରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୨ ହଜାର ରହିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଘରଗୁଡ଼ିକ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ନୂତନ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସହମତିହୀନ ଚିତ୍ର ସେୟାରିଂ, ଡକ୍ସିଂ ଏବଂ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ରହିଛି।

କଠୋର ଆଇନ ସହ ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ

ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିବା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାଧୀମାନେ ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଆଇନ ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ,, ନାରୀ ହତ୍ୟା ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ ପାଲଟିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜ, ଆଇନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।