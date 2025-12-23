ଟେକ୍ସାସ : ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଲଭେଷ୍ଟନ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ମେକ୍ସିକୋ ନୌସେନା ବିମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଟେକ୍ସାସ ଉପକୂଳର ଜଳଭାଗରେ ବାକି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନରେ ଚାରି ଜଣ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ମେକ୍ସିକୋ ନୌସେନା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Cancer Vaccine: କେବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଟିକା? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକା ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ତଥାପି, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ବିମାନଟି ଏକ ଚିକିତ୍ସା ମିଶନରେ ଥିଲା
ମେକ୍ସିକୋ ନୌସେନା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ବିମାନଟି ଏକ ଚିକିତ୍ସା ମିଶନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଯୁବକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଲଭେଷ୍ଟନରେ ସେରିଫଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, "ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Maoists Surrender: ପୁରସ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ୨୨ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ