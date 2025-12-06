ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅପରାଧ ଘଟିଛି । ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି । ହତ୍ୟା କୌଣସି ବିପକ୍ଷ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ୫ ଜଣ ନାବାଳକ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତକ ଅପରାଧୀକୁ ମୋନୁ ଓରଫ କ୍ରସିଂ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବାଳ ସୁଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଦେଇଛି ।
ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୋନୁର ବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନାବାଳକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଛୁରୀ, ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ।
ସବଜି ମଣ୍ଡି ରେଳ ଧାରଣାରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧ଟାରେ ସୂଚନା ପାଇଲା ଯେ ସାବଜି ମଣ୍ଡି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଏକ ପୁଲିସ ଦଳ, ଫୋରେନସିକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ମୃତକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଛୁରୀ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଆଘାତ ରହିଛି। ଇ-ପ୍ରମାଣ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତକର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା । ପୁଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।