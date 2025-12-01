Vande Mataram : ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍"ର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୋକସଭାରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକରେ, ସରକାର "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍"କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ SIR ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିତର୍କ ଦାବି କରିଥିଲା। ଟିଏମସି ଲୋକସଭାରେ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Mallikarjun Kharge VS Jp NAdda: ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ନଡ୍ଡା କହିଲେ, ‘ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ’
"କଂଗ୍ରେସ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ଗୀତକୁ ବିକୃତ କରିଥିଲା"
ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ, "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ଗୀତର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୀତକୁ ବିକୃତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ୧୯୩୭ ମସିହାରେ, ନେହେରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୂଳ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍"ରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା।" "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍"କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିଭାଜନର ବୀଜ ମଧ୍ୟ ବୁଣିଥିଲା। ଏହି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା?"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Khadge Said about RadhaKrishnan: ସେପଟ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିପଦ ଅଛି...