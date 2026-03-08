ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅପମାନ ଘଟଣା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଏହି ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କାହିଁକି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ତାହା ପଚରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: International Women’s Day: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶନିବାର ଦିନ ବାଗଡୋଗ୍ରା ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନିୟମର ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Kashmir Students: ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୫% କାଶ୍ମୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ ହରାଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା
ବାଗଡୋଗ୍ରା ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କମ୍ ଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ବିଧାନନଗର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଥିଲେ, ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ସଭାକୁ ଆସିଥିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: 🔴 LIVE News Updates 2026 March 8: ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ; ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି; ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଖସାପଡା ଲାଗି ନୀତି, ୪ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ; ମୋଟେରାରେ ମହାଲଢ଼େଇ ଆଜି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ, ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ।