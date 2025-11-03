କାବୁଲ : ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ବିବାଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଭିଡିଓରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉପ-ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମହମ୍ମଦ ନବି ଓମାରି, ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରେଟର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନଚିତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ୩ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଖୋଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ସାମରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଢାଲ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଢାଲଟି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନର ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ ମାନଚିତ୍ରଟି ବିବାଦୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରେଟର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ବଢିପାରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ଦୋହା ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ, ତାଲିବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୀମା।
ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ବିବାଦ
ଦୁରାଣ୍ଡ ରେଖା (Durand Line) ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ୨,୬୪୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସୀମାରେଖା, ଯାହାକୁ ନେଇ ୧୮୯୩ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ବିଦେଶ ସଚିବ ସର୍ ମର୍ଟିମର ଡୁରାଣ୍ଡ ଓ ଆଫଗାନ ଆମିର୍ ଅବଦୁର ରହମାନ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସୀମା ଆଫଗାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପଶ୍ତୁନ ଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେବେବି ଏହି ସୀମାକୁ ବୈଧ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ । ଯେବେକି ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୀମା। ଏହି ବିବାଦ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
