Agriculture : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ତେଲଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଖରିଫ ୨୦୨୫-୨୬ ଋତୁ ପାଇଁ ଡାଲି ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ପାଇଁ କ୍ରୟ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୋଟ ଅନୁମୋଦିତ କ୍ରୟ ପରିମାଣ ଟ.୧୫,୦୯୫.୮୩ କୋଟି ହେବ, ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନଦାତା ଆୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ (ପିଏମ୍-ଆଶା) ଓ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।
ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଟ.୩୮.୪୪ କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନର ୨୫% ପାଇଁ ୪୪୩୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (ଏମଟି) ମୁଗ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ୧୦୦% ବିରି କ୍ରୟ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ୨୫% ସୋୟାବିନ୍ କ୍ରୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଓଡ଼ିଶାରେ, ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନର ୧୦୦% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ୧୮,୪୭୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହରଡ଼ କୁ ପିଏସ୍ଏସ୍ ଅଧୀନରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ ଟ.୧୪୭.୭୬ କୋଟି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ପିଏସ୍ଏସ୍ ଅଧୀନରେ ୩୩,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମୁଗ, ୩,୨୫,୬୮୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବିରି ଏବଂ ୧୮,୫୦,୭୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସୋୟାବିନ୍ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଟ.୨୮୯.୩୪ କୋଟି, ଟ.୨,୫୪୦.୩୦ କୋଟି ଏବଂ ଟ.୯,୮୬୦.୫୩ କୋଟି। ଏହା ସହିତ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଖରିଫ ୨୦୨୫-୨୬ ଋତୁରେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପେମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ (ପିଡିପିଏସ୍) ଅଧୀନରେ ୨୨,୨୧,୬୩୨ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସୋୟାବିନ୍ କ୍ରୟ କରାଯିବ, ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଟ.୧୭୭୫.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ।
ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇବା ଏବଂ ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି - ଏହା ଏକ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଖରିଫ ୨୦୨୫-୨୬ ଋତୁ ପାଇଁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଲି ଏବଂ ତୈଳବୀଜର ରେକର୍ଡ କ୍ରୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ନାଫେଡ୍ (ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କୃଷି ସମବାୟ ବିପଣନ ମହାସଂଘ) ଏବଂ ଏନସିସିଏଫ (ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସମବାୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ) ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦୦% ହରଡ଼, ବିରି ଏବଂ ମସୁର କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ କ୍ରୟର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ତଦାରଖ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।