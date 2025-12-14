ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାବେଳେ ଏହା ପଛରେ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ଥିବା କେତେକ ମହଲରେ ସଂଦେହ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ସ-ଆଇସିଏମଆର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ COVID-19 ଟୀକା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁଧୀର ଆରୋରା ଏହି ଗବେଷଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରଖିଛନ୍ତି।
ଡକ୍ଟର ଆରୋରାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କୋଭିଡ-୧୯ ଟିକା କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତ ଜଟିଳତା ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଏମ୍ସ-ଆଇସିଏମଆର ଏହି ଗବେଷଣା କରିଥିଲା।
ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଏହି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆଧୁନିକ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଓ କାମ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଧୂମପାନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦରୋଗ ବଢୁଛି ।