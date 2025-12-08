Indigo Flight Disruption : ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGCA)ଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ବିମାନ ସେବା କମ୍ପାନି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ନିଜ ଉତ୍ତରରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।
ଡିଜିସିଏଙ୍କ ନୋଟିସରେ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ଏବଂ ସିଓଓ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି DGCA ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଇଣ୍ଡିଗୋର ଉତ୍ତର
DGCAକୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି, "DGCA ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ଦିନ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାତ୍ରେ DGCA ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ।" ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ DGCA ସହିତ ଏହି ନୂତନ ଏଫଡିଟିଏଲ୍ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା କ୍ରୁ ସୂଚୀରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
'ଡିଜିସିଏ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛି'
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟାନୁସାରେ ସୂଚନା ପଠାଇଛି ଏବଂ ଡିଜିସିଏ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ, ହୋଟେଲ ରହଣି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରସ୍ତ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଡିଜିସିଏ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବେ। ଏହା ପରେ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ ଡିସେମ୍ବର ୯ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେବେ।
