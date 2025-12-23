ବରେଲି: ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ୍ ଜମାତ୍ (AIMJ)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୌଲାନା ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ୍ ରାଜଭି ବରେଲଭି ବାଂଲାଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଛନ୍ତି। ବିପ୍ଳବ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବାଂଲାଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଢାକା ଏବଂ କୁମ୍ଭିଲାରେ ହିଂସା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛି, ଏବଂ ଏହା ସେଠାରେ ହିଂସାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
RSS ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ RSS ଏକ ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ RSS ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ମୋହନ ଭାଗବତ ଜଣେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି।