ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକାର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଏବେ ଥରହର ହେଉଛି ଇରାନ୍ । ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶକ୍ତି ପଦାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧମକାଉଥିବା ଆମେରିକାର ଦୁର୍ବଳତା ପଦାରେ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଇରାନ ବହରିନରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ନୌସେନା ବେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା କି, ଆମେରିକାର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କେତେ ଦୁର୍ବଳ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ତା'ର ସାଥୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଏକ ଭିଡିଓରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ସେନାକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ମିଳିଛି ଓ ସଚେତନ ହେବାକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ତା'ର ଲୋକଙ୍କ ବାହାର କରିନେଇଛି । ବ୍ରିଟିଶ ରୟାଲ ନେଭିର ପୂର୍ବ କମାଣ୍ହର ଟମ୍ ଶାର୍ପ କହିଛନ୍ତି କି, ଇରାନ ବହରିନକୁ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭାବେ ଦେଖିଛି । କାରଣ ସେଠାରେ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ।
ଖବର ଅନୁସାରେ, ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଆମେରିକା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଠାଇଛି, ଯାହାରେ ଆଧୁନିକ ଥାଡ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଏହାକୁ ଏଭଳି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଦଶରୁ କମ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ ବ୍ୟାଟେରି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କିଭର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ ଯେ, ଆମେରିକା ପାଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଆଧାର ଏବଂ ହିତସମୂହର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ୟ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଥିବ। ଆମେରିକୀୟ ନେଭି ଖାଡ଼ି ଏବଂ ପୂର୍ବ ମେଡିଟେରେନିୟନ୍ ସାଗରରେ ପ୍ରାୟ ଡଜନଭରି ଅର୍ଲେ ବର୍କ୍-ଶ୍ରେଣୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରଏୟର୍ ମଧ୍ୟ ତୈନାତ କରିଛି । ଏହି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରଏୟର୍ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ଯେମେନରେ ଇରାନ୍ ସମର୍ଥିତ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରେଡ୍ ସିରେ ଏହାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
୨୦୨୪ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ଚାରି ଶହ ହୁତି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଏକ ଶହରୁ ଏକଶେରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ୍କୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସଫଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏହି ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନ୍ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଛୋଟ ଦୂରତାର ବ୍ୟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ‘ୱାନ୍-ୱେ ଅଟାକ୍’ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଇରାନର ଶାହେଦ୍ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ରୁସ୍କୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁକ୍ରେନରେ ଭୟାବହ ଧ୍ୱଂସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରୁସ୍ ଏବେ ପ୍ରତିମାସ ହଜାରହଜାର ଏପରି ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଇରାନ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଶାର୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ରୋୟାଲ୍ ନେଭିରେ ନିଜ କାର୍ୟ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସାମରିକ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାନେ ସୀମିତ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭେଦି ଶେଷରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଉଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, “ଯଦି ଇରାନୀମାନେ ସମସ୍ତ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜକୁ ବିପଦରେ ଭାବେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଶେଷରେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଥାଡ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।”
ଶାର୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ କ୍ଷମତା “ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ” ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶ ନୀତି ବିଷୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ‘ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି’ର ସିନିୟର ଫେଲୋ ଏଡମଣ୍ଡ ଫିଟନ୍-ବ୍ରାଉନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରେ ଯେ ଇରାନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର କିଛି ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା, ସେଥି ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, “ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଇରାନୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ମୃଦୁ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯେମେନ୍ରେ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କର ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ କରିପାରିନଥିଲା।”