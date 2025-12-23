ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଔଷଧ ଦ୍ବାରା ବାଂଲାଦେଶ ସମସ୍ୟାର ଆଉ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମକୁ ସର୍ଜରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିକେନ୍ ନେକ୍" (ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର)କୁ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଚିକେନ୍ ନେକ୍ ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ, କୂଟନୀତି କିମ୍ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଆମକୁ ୨୦-୨୨ କିଲୋମିଟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହି ଚିକେନ୍ ନେକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।" ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଶୈଳୀରେ, ସେ କହିଥିଲେ, " ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ କାମରେ ଆସେନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସର୍ଜରି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସର୍ଜରିର ଅବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ବାରମ୍ବାର ଚିକେନ ନେକ କଥା କହେ, ତେବେ ତାହାକୁ ବଦଳେଇଦିଆଯିବ । ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ।"
'ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ'
ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହିମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାରେ ନ ରୁହନ୍ତି।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି, ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି କେବେ ଭାରତକୁ ଏପରି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
