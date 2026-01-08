ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ଆଇଏସଏସ)ର ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଉଠିଛି । କାରଣ ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ରୋଗ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ନାସାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେ ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ୟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମର ନିଦ୍ରା ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାସା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୁ-୧୧ ମିଶନକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି। ତେବେ ଅସୁସ୍ଥ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ନାସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଘଟଣା। କାରଣ ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିସନକୁ ବାତିଲ କରାଯିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି କି?
ଆଇଏସଏସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ମହାକାଶଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନାସାର କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ରୁଷିଆର ସେର୍ଗେ କୁଡ୍-ସ୍ବେର୍ଚକୋଭ୍, ସର୍ଗେ ମିଖାଏବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ରୁଷିଆର ସୋୟୁଜ୍ ମହାକାଶଯାନରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନାସାର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସୁସ୍ଥ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ମହାକାଶରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ବହୁତ ସୀମିତ। ଯେକୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏହି କାରଣରୁ ନାସା କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କ୍ରୁକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ମିସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ।
