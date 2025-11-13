ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଇଛି। ଏବେ, ଦିଲ୍ଲୀର ମହିପାଳପୁରର ରାଡିସନ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ଟା ୧୮ ରେ ଫୋନ୍ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅନେକ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପଠାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତିନୋଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିନାହିଁ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ, ସକାଳ ୯:୧୮ ରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହିପାଳପୁରର ରାଡିସନ୍ ହୋଟେଲ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବିଚାର କରି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ନୁହେଁ।
ପୁଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏକ ବସ୍ ଟାୟାର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭାବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ପରେ, ଜଣେ ଗାର୍ଡ କହିଥିଲେ ଯେ, ଧୌଲା କୁଆଁକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ DTC ବସ୍ ର ପଛ ଟାୟାର ଫାଟିଯିବାରୁ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ
ଡିସିପି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିପାଳପୁରର ରାଡିସନ ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏବଂ ପୁଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଗ୍ରାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା କଥା କହିଥିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପଚରାଉଚରା ପରେ, ଜଣେ ଗାର୍ଡ କହିଥିଲେ ଯେ ଧୌଲା କୁଆଁକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡିଟିସି ବସ୍ ର ପଛ ଟାୟାର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ
ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଥରହର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଲୋକ ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ।ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଫରିଦାବାଦଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୨୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
