କୋଚି: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାବରିମାଲା ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୁନା ଚୋରି ମାମଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଘିଅ ବିକ୍ରିରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଦୁଇ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଘିଅ ବିକ୍ରିରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ଦେବସ୍ୱମ୍ ବୋର୍ଡ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ସାବରିମାଲା ସ୍ପେଶାଲ କମିସନରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଚାର କରି କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ଦେବସ୍ୱମ୍ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମାରାମାଥ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଉଣ୍ଟରରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ୧୬,୬୨୮ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଘିଅର ବିକ୍ରୟ ଆୟ ଦେବସ୍ୱମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ।
ସାବରିମାଲାରେ ଆଉ ଏକ ଠକେଇ
କୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବୋର୍ଡ ପାଲକ୍କଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଦୁର ପ୍ରେମନ୍ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଟରେ ‘ଆଦିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଘିଅ’ ଭରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା ୨୦ ପଇସା ଦିଆଯାଏ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍, ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଘିଅ ସମେତ ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେବସ୍ୱମ୍ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
୭୦୦ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଙ୍କି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଘିଅ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ୧୦୦ ମିଲିଲିଟର ଘିଅ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଯାହାକୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ, ପବିତ୍ର ଭସ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ତଦାରଖରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୭, ୨୦୨୫ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୬, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଠିକାଦାର ୧୦୦ ମିଲିଲିଟରର ୩,୫୨,୦୫୦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ୟାକେଟ୍ଗୁଡିକ ବିକ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୩,୫୨,୦୫୦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୯,୩୦୦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ମାରାମାଠ ବିଲ୍ଡିଂର କାଉଣ୍ଟରରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା।
୮୯,୩୦୦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୩ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା କାଉଣ୍ଟରରେ ବାକି ରହିଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୨୮ ଥିଲା। କାଉଣ୍ଟରରେ ଥିବା ନଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ କାଟିବା ପରେ, ୮୯,୧୨୯ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ବିକ୍ରୟ ଆୟ ଦେବସ୍ୱମ୍ ବୋର୍ଡକୁ ପଠାଯିବା କଥା। ତେବେ କାଉଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାତ୍ର ୭୫,୪୫୦ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ପଇସା ଜମା କରିଥିଲେ। ୧୩,୬୭୯ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ୧୩,୬୭,୯୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ପରିମାଣ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ତ୍ରୁଟି ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନୀଲ କୁମାର ପୋଟ୍ଟିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
