ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ଗୃହର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିର୍ଲା ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଗୃହର ଟେବୁଲରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଗୃହର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

ମେଘୱାଲ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କହିଥିଲେ, ଗୃହରେ ବସିଥିବା ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଏହି ଦଲିଲକୁ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ପରେ ମେଘୱାଲ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କମଲେଶ ପାସୱାନଙ୍କ ଏକ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଗୃହର ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ।

VIDEO | Lok Sabha Speaker Om Birla urged the Minister of Parliamentary Affairs to ensure that the Ministers whose names have been listed in the List of Business may remain present in the House.#ParliamentWinterSession pic.twitter.com/OIy2cC7Ywp