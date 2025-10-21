ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରେ ସାରା ଦେଶରେ 'ପୁଲିସ୍ ସ୍ମାରକୀ ଦିବସ' ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଚାଣକ୍ୟପୁରୀସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ପୁଲିସ ସ୍ମାରକୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସାହସୀ ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏବଂ ସେନାର ଭୂମିକାକୁ ସମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଯଦିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିନ୍ନ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଆସିଲେ, ସେନା ଏବଂ ପୁଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ମିଶନ ସମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମାନ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶତ୍ରୁ ସୀମା ପାରରୁ ଆସୁ କି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହୁ, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯବାନ ସମାନ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି।
ରାଜନାଥ ସିଂହ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ପୁଲିସକୁ ଏବେ କେବଳ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି। ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଏହାର ସରକାରୀ ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଭୟ ପାଳନ କରୁଛି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ଯେ ପୁଲିସ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହେବ। ସେ ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବିତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୁଲିସ୍ ସ୍ମାରକୀ ଦିବସରେ, ଆମେ ଆମର ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ କରୁଛୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସମର୍ପଣ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ।"
On Police Commemoration Day, we salute the courage of our police personnel and recall the supreme sacrifice by them in the line of duty. Their steadfast dedication keeps our nation and people safe. Their bravery and commitment in times of crisis and in moments of need are…— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2025
ତେବେ ୧୯୫୯ ମସିହାର ଲଦାଖର ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ଠାରେ ଚୀନ୍ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ୧୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ ପୁଲିସ ସ୍ମାରକୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ପୁଲିସ ବାହିନୀର ବଳିଦାନ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ।
