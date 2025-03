କ୍ୱେଟା: ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦେଶର ଡଜନ ଡଜନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନେତା ମହରଙ୍ଗ ବାଲୁଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମେହରାଙ୍ଗ ବାଲୁଚ୍ ଜଣେ ବାଲୁଚ୍ ମାନବାଧିକାର ନେତା ଏବଂ ଶନିବାର ସକାଳେ କ୍ୱେଟା ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲୁଚ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହରାଙ୍ଗ ବାଲୁଚ୍‌ଙ୍କୁ ଗାଏବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।

ବାଲୁଚ୍ ୟାକଜେହତି କମିଟି (ବିୱାଇସି) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି କହିଛି ଯେ, ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ବିୱାଇସି କହିଛି, କ୍ୱେଟା ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବିୱାଇସି (ବାଲୋଚ୍ ୟୁନିଟି କମିଟି) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ମେହରାଙ୍ଗ ବାଲୁଚ୍‌ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସହିଦ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଛି।

ବିୱାଇସି ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶାସନ ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ବିୱାଇସି କହିଛି ଯେ, ବିୱାଇସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ବେବିଗର ବାଲୁଚ୍, ଡକ୍ଟର ହମାଲ୍ ଡକ୍ଟର ଇଲିଆସ୍ ଏବଂ ସଇଦ ବାଲୁଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଅପହରଣ ବିରୋଧରେ କ୍ୱେଟା ସାରିଆବରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅପହରଣ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମାହରାଙ୍ଗ ବାଲୁଚ୍ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ।

Dr. Mahrang Baloch and Others Arrested: Dead Bodies Seized, Women and Children Attacked in Brutal Pre-Dawn Crackdown by State Security Forces



The Baloch Yakjehti Committee (BYC) had announced a sit-in yesterday in Quetta, demanding the release of its central committee member… pic.twitter.com/qhYeb2bL4e