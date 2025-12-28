ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ କଳାକାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଢାକାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଫରିଦପୁରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଜେମ୍ସଙ୍କ କନ୍ସର୍ଟକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ୯ଟାରେ ଏହି କନ୍ସର୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଇଟା ଓ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କନ୍ସର୍ଟକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ଲେଖିକା ତସଲିମା ନାସରିନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଛାୟାନାଟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସଙ୍ଗୀତ, ଥିଏଟର, ନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚେତନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ସଂଗଠନ ଉଦିଚୀ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଜିହାଦୀମାନେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ଜେମ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସିରାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଢାକା ଆସିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉସ୍ତାଦ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଲ୍ଲୀ ଆକବର ଖାନଙ୍କ ନାତି। ସିରାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ନିଜେ ମୈହାର ଘରାନାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର। କଳାକାର, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ସେ ଢାକାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରି ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ।
ନିର୍ବାସିତ ଲେଖିକା କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଉସ୍ତାଦ ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଅରମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଢାକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ-ଘୃଣାକାରୀ ଜିହାଦୀ-ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବାଂଲାଦେଶରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜେମ୍ସ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଗାୟକ-ଗୀତିକାର, ଗିଟାରିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ବରକାର। ସେ ରକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ‘ନାଗର ବାଉଲ୍’ର ମୁଖ୍ୟ ଗାୟକ, ଗୀତିକାର ଓ ଗିଟାରିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ କନ୍ସର୍ଟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବାଂଲାଦେଶରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ସୂଚକ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ କଠୋରପନ୍ଥୀ, ଇସଲାମିକ ମୌଳବାଦୀ ଭିଡ଼ ବାଂଲାଦେଶର ରାସ୍ତାକୁ ଦଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ସରକାର ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ହିଂସା ଓ ପୋଡ଼ାଜଳା ଘଟଣା ଏକ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ।