ଢାକା : ବାଂଲାଦେଶରେ ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର, ଏଏମଏମ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ, ଗୁରୁବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୧୩ତମ ଜାତୀୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫେବୃଆରୀ ୧୨, ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ବାଂଲାଦେଶରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।
ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଶେଖ ହସିନା ଏବେ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଲଢିପାରିବ ନାହିଁ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଦଳ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍
ତେବେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଦଳ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍, ବାଂଲାଦେଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆୱାମୀ ଲିଗ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ଦଳ, ବିଏନପି ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ-ଏ-ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବାକି ଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୯, ୨୦୨୫ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୫। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପ୍ରଚାର ଜାନୁଆରୀ ୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ସକାଳ ୭:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
