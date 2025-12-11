Modi-Trump Talks : ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ଆମେରିକା ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାରେ ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତା ବାଣିଜ୍ୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ସମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏକ ସଫଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଫେରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ।
ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେରିକାର ପ୍ରସଂଶା
ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜେମିସନ ଗ୍ରୀୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଏକ ସିନେଟ୍ ସବକମିଟି ବୈଠକରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଛି ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।