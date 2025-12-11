ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ମୁଖ୍ୟ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀତିଶ କୁମାର କାହିଁକି ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ପାସୱାନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିହାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ବିହାରରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି: ଚିରାଗ ପାସୱାନ
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: White Monkey: ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବିରଳ ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିରାଗ ପାସୱାନ କ'ଣ କହିଥିଲେ?
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦଳ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା, ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ଅହଂକାରୀ ଏବଂ ଅହଂକାରୀ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟତାରୁ ଆମେ ଲାଭ ପାଇଛୁ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Accident: ୨ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: କ୍ଷତିପୁରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରେ ଜଳିଲା ନିଆଁ
ଚିରାଗ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ?
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ କହିଛନ୍ତି, "ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବିହାର ଏବଂ ବିହାରୀ। ମୁଁ ବିହାରରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପଦବୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ହିଁ ବିହାର ଯିବି। ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ୨୦୩୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି।"