White Monkey: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡି ହୋଇଛି। ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଭରମୌରସ୍ଥିତ ଟୁଣ୍ଡାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବିରଳ "ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼" ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଭଳି ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ର ଦେଖାଯାଇଛି।
ବିରଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକୁ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଟୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ବନ ଅଧିକାରୀ କୁଶଳ କୁମାର ଧୁନ୍ଧ କହିଛନ୍ତି, ‘ବନବିଭାଗର ଦଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ ଟି ତାର ମା’ ପିଠି ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଉକ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧଳା।’
ହିମାଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ନୂତନ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ। ଏହା "ଆଲବିନିଜମ୍" ନାମକ ଜେନେଟିକ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଏକ ସାଧାରଣ "ରିସସ୍ ମକାକ୍"।ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରରେ ମେଲାନିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁପେ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହା କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼?
ଏପରି ଏକ ବିରଳ ଧଳା ରିସସ୍ ମକାକ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଭାରତରେ କେବଳ ଥରେ ଆସାମରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହିମାଚଳର ଟୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଭଳି ମାଙ୍କଡ଼ ନଜର ଆସିବା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯିବା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥରେ ଘଟେ। ଏହି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଟିକନିଖ ନଜର ରଖିଛି।
