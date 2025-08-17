ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ, କେତେବେଳେ ୟୁଜରମାନେ ହସିଥାନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି।
ସମ୍ପ୍ରତି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଝିଟିପିଟି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ଚାଦରକୁ ହଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରଦା ତଳେ ଶହଶହ ଝିଟିପିଟି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ନିଜ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଚାଷ କରୁଥିବା ଜଣାପଡୁଛି।
ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୀନ୍ର ହୋଇଥିବ। ଚୀନ୍ରେ ଘରେଘରେ ସାପ ଚାଷ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ଭିତରେ ଗେକୋ ଏବଂ ମନିଟର ଝିଟିପିଟି ଭଳି ପ୍ରଜାତିର ଝିଟିପିଟିର ଚାଷ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କରାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଚୀନ୍ର ଔଷଧ। ଯେଉଁଥିରେ ଝିଟିପିଟିକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ @Babaxwale ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ କଥା ଯେ, ଜଣେ ଝିଅ ଏତେ ଝିଟିପିଟି ପାଳନ କରିବାର ସାହସ ରଖିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ଭାରତରେ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସମାଜରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତେ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲି।
