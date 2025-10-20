ୱାଶିଂଟନ/ମସ୍କୋ: ଋଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଉଭୟ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଋଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସହରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପୁଟିନ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଡୋନେଟସ୍କକୁ ରୁଷିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ
ରୁଷିଆ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାକୁ କବଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି
ଡୋନେଟସ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷିଆ କବଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦୃଢ଼ କବଚ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ, କାରଣ ଏହି ସହର ରୁଷିଆ ସେନାକୁ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ଦେଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ରୁଷିଆ ଡୋନେଟସ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହା ଜାପୋରିଝିଆ ଏବଂ ଖେରସନର କିଛି ଅଂଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି
କିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଧିକାରୀ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଜଣେ ୟୁରୋପୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏହାକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବରେ ଦେଖିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ବିନା ନିଜର ଜମି ଛାଡିବା ସହ ସମାନ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ, ସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ପୁଟିନ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ହଙ୍ଗେରୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆୟୋଜନକରୁଛନ୍ତି।
Russia | Ukraine | russia-ukraine-war | USA | donald-trump | vladimir-putin | volodymyr-zelensky