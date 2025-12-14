କାଠମାଣ୍ଡୁ:ଏବେ ନେପାଳରେ ୨୦୦ ଏବଂ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ଏବେ ଚଳିବ। ଏକ ନେପାଳୀ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ନେପାଳ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତର ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା।
କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ ନେପାଳୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନେପାଳୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ଡାକ୍ତରୀ ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ।
ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିବ ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ
ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ (NRB) ମୁଖପାତ୍ର ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଉଡେଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନେପାଳ ଗେଜେଟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଏହା ପରେ, ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିବୁ। ପାଉଡେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।
ବହୁତ ଦିନର ଦାବିର,ଏବେ ରାସ୍ତା ସଫା
ନେପାଳରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି,କାରଣ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ,ବିଶେଷକରି ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଜାଣତରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ,ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟତଃ ଗିରଫ ଏବଂ ଜରିମାନା କରାଯାଉଥିଲା।
RBI ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ନେପାଳର ପଦକ୍ଷେପ
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ୨୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା (ମୁଦ୍ରା ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଆମଦାନୀ) ନିୟମାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଆସିଛି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେପାଳରେ ୧୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏବଂ ଉଭୟ ଦିଗରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ନେପାଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ ନକରି ୫,୦୦୦ ଡଲାର କିମ୍ବା ଏହାର ସମକକ୍ଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମୁଦ୍ରା ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପରିମାଣ ନେଇ କଷ୍ଟମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ୫,୦୦୦ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତ ନେପାଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ରହିଛି।