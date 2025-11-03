ପାଟଣା: ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିହାର । ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ପୂରା ରାଜ୍ୟ । ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବିହାର ପାଲଟିଛି ନୂଆ ଠିକଣା । ହେଭିଓ୍ୱେଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳନେତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ବିହାରରେ ଲାଗିଛି । ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଆଉ ୨ ଦିନ ପରେ ବିହାରବାସୀ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ । ବିହାର ଭୋଟ ଦେବ । ତେଣୁ ଭୋଟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ।
#BiharElection2025 | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra holds roadshow in Bihar's Rosera— ANI (@ANI) November 3, 2025
The campaigning for the first phase of voting in Bihar ends on 4 November. The second phase is scheduled on 11 November. The results will be announced on 14 November.
(Source: Congress) pic.twitter.com/tnzzO5VvOC
କାଲି ଶେଷ ପ୍ରଚାର
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜନସଭା ଏବଂ ରୋଡସୋ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାରର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ବି ନିଜ ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବ ପ୍ରଚାର । ଆଜିକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକିଥିବା ବେଳେ ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାଠବନ୍ଧନର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସହର୍ସା ଓ କଟିହାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଶିବହର ଚନ୍ଦୌଲି, ସୀତାମଢ଼ୀର ରାଗି ଓ ମଧୁବନର ଖୁଟୌନାରେ ରାଲି ଜାରି ରହିଛି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ବାଙ୍କା, ଭାଗଲପୁର ଓ ମଧେପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଲାଲୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ସେପଟେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବିଭିନ୍ନ ଜନସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରୋଡ୍ ସୋ କରିଛନ୍ତି । ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ ପାଟନା, ଆରା, ବକ୍ସର ଓ ସାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଆରଜେଡି ମୁଖ୍ଯ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ । କହିଛନ୍ତି- ଏଥର ସରକାର ବଦଳିବ, ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ ହେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ।
#WATCH | Patna, Bihar: RJD chief Lalu Prasad Yadav says, "Tejashwi Yadav will become the Chief Minister this time. The government will be changed on 14th November..."#BiharAssemblyElectionspic.twitter.com/F7VezaCdYt— ANI (@ANI) November 3, 2025
