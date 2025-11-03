ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ଜେଡିୟୁ, ଆରଜେଡି ସହ ଅନ୍ୟଦଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି | ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କଂଗ୍ରେସ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବାସ୍ତବରେ ଦରଭଙ୍ଗାର କେଓଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନିଟି ମାଙ୍କଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି: ପପ୍ପୁ, ଟପ୍ପୁ ଏବଂ ଅପ୍ପୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପପ୍ପୁ ସତ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଟପ୍ପୁ ସତ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅପ୍ପୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦେଶ ବିରୋଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ନରସଂହାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଅରାଜକତା କିମ୍ବା ଦଙ୍ଗା ନାହିଁ। ମିଥିଳାରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି।
ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଆମେ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଉ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ କରୁ।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ବିହାରରେ ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ଦଙ୍ଗା ହୁଏ, ଏବଂ ଅପହରଣ ଏକ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆରଜେଡିର ଶାସନ ସମୟରେ, ଅନେକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ବିହାରରେ ଜାତିଗତ ଦଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ପିସ୍ତଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଯାଇ ଦେଶକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି; ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଜେଡି ବିହାରକୁ ଦଙ୍ଗାରେ ବୁଡାଇ ରଖିଥିଲା | ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆରଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ। ସେମାନେ ରାମଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। କାଶ୍ମୀରକୁ ହିନ୍ଦୁଶୂନ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକ କିଏ ଥିଲେ? କଂଗ୍ରେସ ପାପ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ କାଶ୍ମୀରରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ କାଶ୍ମୀରକୁ ବିବାଦୀୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆତଙ୍କବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।