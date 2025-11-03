ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। କଲ୍ କରିବା, ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, କିମ୍ବା ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ହେଉ, ସବୁକିଛି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାନ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେସନ୍, କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଭଳି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁ।
ଏହି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଫୋନ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂ କିମ୍ବା ଡାଟା ଚୋରି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଛଦପଟରେ ଡାଟା ପଠାଇବା ଜାରି ରଖେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କିଛି ସରଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ତୁରନ୍ତ "ପରମିସନ ଦିଅନ୍ତୁ" ALLOW ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦବାନ୍ତୁ। ତାପରେ, ଆପ୍ ସୂଚନା > ଅନୁମତିକୁ(App info > Permissions) ଯାଆନ୍ତୁ। କେଉଁ ଅନୁମତିଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ "ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ" କିମ୍ବା "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପଚାରନ୍ତୁ" ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏକାଥରକେ ସମସ୍ତ ଆପ୍ସର ଅନୁମତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେଟିଂସ୍ > ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା > ଅନୁମତି (Settings > Security & Privacy > Permission Manager )କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଠାରୁ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ସର ଅନୁମତି କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବେ। ଲୋକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଟିଂସ୍ > ସ୍ଥାନ > ଆପ୍ ଅନୁମତି(Settings > Location > App permissions )କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଜାଣିବାରୁ ରୋକିବ।
ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଚାଲିଥାଏ, ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ଡାଟା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସେଟିଂସ୍ > ଆପ୍ସ > ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର( Settings > Apps > Battery Usage )କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଆପ୍ସକୁ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ସେହିପରି, ସେଟିଂସ୍ > ସ୍ଥାନ > ସ୍ଥାନ ସେବା (Settings > Location > Location Services)କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ୱାଇ-ଫାଇ ସ୍କାନିଂ ଉଭୟକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସକୁ ବାରମ୍ବାର ନିକଟସ୍ଥ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନିଂ କରିବାରୁ ରୋକିବ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।