Bihar: ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାଁ ବରିଷ୍ଠ ଜେଡିୟୁ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରୋ-ଟେମ୍ ସ୍ପିକର ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯାଦବ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ସେ ଏଥର ଆଲମନଗର ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଭିଆଇପିର ନବୀନ କୁମାରଙ୍କୁ ୫୫,୪୬୫ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଯାଦବ ୧,୩୮,୪୦୧ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ କୁମାର ୮୨,୯୩୬ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଜନ ସୂରଜର ସୁବୋଧ କୁମାର ସୁମନ ୮,୯୩୪ ଭୋଟ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି
ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ଆଲମନଗର ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ସେଠାରୁ ଲଗାତାର ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟତମ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ବିହାର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରୋଟେମ୍ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ?
ପ୍ରୋଟେମ୍ ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି। ସେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗୃହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିପାରିବ। ସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ନିଯୁକ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଟେମ୍ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆଲମନଗର ଆସନ
ବିହାରର ମାଧେପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଆଲମନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏକ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଆସନ। ଏହା ମାଧେପୁରା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହରସା, ଖଗାରିଆ, ଭାଗଲପୁର, ନୌଗାଛିଆ, କଟିହାର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିବିଧ।