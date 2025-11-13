Bihar Election results : ଶୁକ୍ରବାର ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେଉଥିବାବେଳେ ତାହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି । ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପକ୍ଷରୁ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଓ ଗଣତି ପରର ରଣନୀତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି ।
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ନେତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର (ନଭେମ୍ବର ୧୩) ବୈଠକ ପରେ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରଜେଡି ନେତା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। "ଆମେ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯେପରି ୨୦୨୦ ରେ, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Delhi Blast : ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ : ଶାହ
ଭିଆଇପି ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ସାହାନୀ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା କୃଷ୍ଣ ଆଲ୍ଲାଭାରୁ ଏବଂ ସିପିଆଇ (ଏମଏଲ୍)ର ଦୀପଙ୍କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୋଟ ଗଣତି କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଡ଼ା ଥିବା କିଛି ଆସନରେ ଗଣତିକୁ ଧୀର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Delhi Blast: ଏକ ସାଧାରଣ ପୋଷ୍ଟରରୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଭାସ ପାଇଥିଲେ ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ