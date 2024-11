ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଧାରା ଅନୁସା‌ରେ ଚଳିତଥର ବିଜେପି ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ଦଳର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ମୋଟ ୧୪୮ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ ୧୩୧ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।

ଯଦି ଏହି ଧାରା ଫଳାଫଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ, ତେବେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଜୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବିଜେପିର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୮୪ ପ୍ରତିଶତ, ରହିଛି ଯାହା ରାଜ‌ନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି।

#WATCH | Maharashtra Deputy CM and BJP candidate from Nagpur South-West, at his residence in Mumbai as counting for #MaharashtraElections2024 continue. As per official EC trends, Mahayuti is leading on 215 of the 288 seats in the state. Fadnavis is leading in his constituency by… pic.twitter.com/ddPsW0pp3T

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ଏହା ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ କେ‌ବେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ପାଇ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶାଳ ବିଜୟ ସହିତ ବିଜେପି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ,ବରଂ ଏହା ମିଳିତ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ।

ଏଥିସହିତ ମହାୟୁତି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୨୮ ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ୫୨ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ୮ଟି ଆସନରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି।

#WATCH | Mumbai | When asked who will be the next CM of Maharashtra, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "There will be no dispute on the CM's face. It was decided from day one that after the elections, the leaders of the three parties will sit together and decide on… pic.twitter.com/wfI6nqhN8F