ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ କେରଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ କର୍ପୋରେସନରେ ବିଜେପି ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏବଂ ନଗର ନିଗମ ଉପରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ର ୪୫ ବର୍ଷର ଦଖଲକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ନିଗମର ୧୦୧ଟି ୱାର୍ଡରୁ ୫୦ଟି ଆସନରେ ଏନ୍ଡିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ ୨୯ଟି ଆସନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ୟୁଡିଏଫ୍) ୧୯ଟି ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଆସନ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ମତଦାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ସହରର ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଗମ ପ୍ରଶାସନ ଗଠନ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଏକ ଦୃଢ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛି।
ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଫଳାଫଳ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ୨୦୨୫ କେରଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍କୁ ହଟାଇ ତ୍ରିପୁନିଥୁରା ପୌରପାଳିକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏନ୍ଡିଏ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ମିଳିତ ଭାବରେ, ଫଳାଫଳ କେରଳରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଥରୁର ଏହି ଫଳାଫଳକୁ କେରଳର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳାଫଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ୟୁଡିଏଫ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ନିଗମରେ ବିଜେପିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାୟ ଭୋଟରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ଥରୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିର ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ୪୫ ବର୍ଷର ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ କୁଶାସନରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟରମାନେ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ରାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ତ୍ରିପୁନିଥୁରା ପୌରପାଳିକାରେ ୫୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଷଦରେ ଏନ୍ଡିଏ ୨୧ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ ୨୦ଟି ଆସନ ପାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ୟୁଡିଏଫ୍) ୧୨ଟି ଆସନ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଆସିଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ତ୍ରିପୁନିଥୁରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଏନ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ପାଲକ୍କଡ଼ ପୌରପାଳିକା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିଛି। ବିଜେପି ୨୫ଟି ଆସନ ସହ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁଡିଏଫ୍ ୧୮ଟି ଓ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ ୯ଟି ଆସନ ପାଇଛି। ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫଳାଫଳ ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରଚାର ରଣନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।